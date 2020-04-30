На Киевщине больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Киево-Святошинском районе

На лечении в стационарах Киевской области и Киева находится 137 жителей Киевской области с лабораторно подтвержденным COVID-19. 527 человек находится на амбулаторном лечении на самоизоляции. Наибольшее количество зараженных на Киевщине было выявлено в Киево-Святошинском районе.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ “Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины”.

“По состоянию на 8:00 30.04.2020 года в Киевской области 664 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них 63 – у детей), 15 летальных случаев. Случаи COVID-19 подтверждены у 46 медицинских работников, из которых 25 работает в медицинских учреждениях города Киева , 21 - в учреждениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь (1), Гора Бориспольского р-на (1) Вишневое ( 2), Боярка (5), Бровары (6), Обухов (6), и водитель экстренной медицинской помощи (Бровары). Кроме этого, случай COVID-19 подтвержден у двух священнослужителей (с.Новые Петровцы Вышгородского р-на и с.Кийлив Бориспольского района)”, – говорится в сообщении.

В частности, случаи заражения коронавирусом были зафиксированы:

в Киево-Святошинском – 235 (Вишневое-112, Софиевская Борщаговка-28)в Обуховском районе-130, из них 15 детей (смт.Козин-22, с.Романкив-4, Обухов-62, Украинка-14, с.Красное Слободка-1);Ирпень- 16;смт.Ворзель-1;смт.Гостомель-3;Буча-11;пгт.Коцюбинское-5;в Васильковском районе-10;Васильков-12; смт.Глеваха-1;Борисполь-34, из них 8 детей;Белая Церковь-13;Переяслав-Хмельницкий, Бородянский район - по 5;Переяслав- 6;смт.Володарка, Богуславский, Барышевский, Мироновский районы - по 3;Полесский, Рокитнянский, Згуровский, Таращанский, Фастовский, пгт.Бородянка, пгт.Ставище, смт.Иванкив, Березань по 1;Ставищенский, Фастов - по 7;Броварской-22;Билоцерковский- 6;Вышгородский – 8;Кагарлык -27;Иванковский, пгт.Рокитное - по 2;Бориспольский, Бородянский районы по 15;Макаровский – 11;Вышгород-10;Бровары – 23.

За последние сутки зарегистрировано 21 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Кроме этого, в области зарегистрировано 2390 человек с подозрением на COVID-19. 73 пациента выздоровели. Повторное лабораторное исследование ПЦР не выявило у них вируса SARS-CoV-2.

Медицинское наблюдение установлено за 4188 контактными лицами.

По состоянию на 8-00 30.04.2020 года, за предыдущие сутки в лечебные учреждения области госпитализированы 19 человек с диагнозом внебольничная пневмония, и 16 госпитализированы с ОРВИ, среди которых у 9 заболевание сопровождается пневмонией.

За сутки Киевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осуществлено 572 выезда к пациентам. В течение суток на выездах работало 102 бригады экстренной медицинской помощи (из них 21 – врачебные бригады, 81 фельдшерские). На сегодня все бригады экстренной медицинской помощи обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что за последние сутки в Украине было выявлено 540 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 10 406 ??случаев COVID-19. В частности болезнь подтверждена в 717 детей и 2063 медика. В Украине исследовано уже 111 859 образцов методом ПЦР.