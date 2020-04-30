Еще одному фигуранту дела об убийстве трехлетнего сына Соболева сообщили о подозрении

Он находится в международном розыске.

Еще одному фигуранту дела об убийстве трехлетнего сына Соболева сообщили о подозрении
Фото: Lb.ua

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщили о подозрении вероятно причастному к покушению на убийство депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убийству его трехлетнего сына.

Фигурант дела объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания задержать это лицо на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Шестерым фигурантам этого дела объявили о подозрении, из них четверо находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Напомним, что 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

4 декабря подозреваемых арестовали на два месяца без права внесения залога.

17 декабря полиция и прокуратура установили подозреваемого в организации покушения на Соболева. Это - 25-летний гражданин РоSSии.

В январе Офис генерального прокурора поручил расследовать уголовное дело по факту нападения на семью депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины. Также была изменена группа прокуроров.



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