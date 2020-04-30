В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев

На острове Бали (Индонезия) найдены мертвыми двое украинцев. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорольцев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали, где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - сообщил Погорольцев.

По его словам, тела умерших доставили в больницу, проводятся анализы на наличие коронавируса. Их результаты будут готовы 3 мая. Если заболевание не обнаружат, будет проводиться вскрытие для установления причин смерти.

Погорольцев сообщил, что посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранителями для выяснения обстоятельств дела.

Напомним, что в марте в Москве обнаружили тела украинского шахматиста Станислава Богдановича и его девушки Александры Вернигоры, также профессиональной шахматистки.