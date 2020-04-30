В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
Погибшим проводят анализ на наличие коронавируса.
На острове Бали (Индонезия) найдены мертвыми двое украинцев. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорольцев, пишет "Интерфакс-Украина".
"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали, где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия", - сообщил Погорольцев.
По его словам, тела умерших доставили в больницу, проводятся анализы на наличие коронавируса. Их результаты будут готовы 3 мая. Если заболевание не обнаружат, будет проводиться вскрытие для установления причин смерти.
Погорольцев сообщил, что посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранителями для выяснения обстоятельств дела.
Напомним, что в марте в Москве обнаружили тела украинского шахматиста Станислава Богдановича и его девушки Александры Вернигоры, также профессиональной шахматистки.