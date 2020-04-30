Умер актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Инферно" и "Мир Юрского периода"

Артист скончался в возрасте 53 лет от рака.

Умер актер Ирфан Кхан, сыгравший в фильмах "Инферно" и "Мир Юрского периода"
Ирфан Кхан
Фото: NBCUniversal

Умер всемирно известный индийский актер Ирфан Кхан. Артист скончался в возрасте 53 лет, передает ВВС.

В 2018 году Кхан сообщил, что у него была обнаружена редкая форма рака. Он прошел курс лечения в одной из лондонских больниц.

В сообщении его пиар-агентства говорится, что актер скончался "в окружении своей любимой, своей семьи, о которой он очень заботился".

"Он отправился на небеса, оставив после себя наследие. Мы молимся и надеемся, что он упокоился с миром", - говорится в сообщении.

Ирфан Кхан активно снимался как в Болливуде, так и у западных режиссеров. Среди самых самых популярных фильмов с его участием - "Миллионер из трущоб", где Кхан сыграл полицейского инспектора, "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Жизнь Пи", "Новый Человек-Паук", "Мир Юрского периода" и "Инферно".

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