В Днепре заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка

Главрач больницы им. Мечникова сообщил, что мальчика назвали Самуилом.

В Днепре заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка
Фото: pixabay

В Днепре женщина с положительным ПЦР-тестом на коронавирус родила здорового младенца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см", - сообщил он.

Рыженко уточнил, что мальчика назвали Самуилом.

"Все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, могут не переживать - именно здесь в Мечникова получат свое долгожданное счастье с помощью профессионалов", - заверил главврач.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в Ирпене у матери, инфицированной коронавирусом, родился здоровый ребенок.

Беременную женщину госпитализировали 24 марта с подозрением на коронавирус нового типа. На следующий день она благополучно родила в роддоме Белой Церкви, после чего их вернули в Ирпень.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
В КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в КиевеВ КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в Киеве
От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)
В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ногиВ Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в КитайГлавврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусомВ Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусом
В студенческом общежитии на Киевщине выявили вспышку заражения коронавирусомВ студенческом общежитии на Киевщине выявили вспышку заражения коронавирусом
В Николаевской области обвиняемый угрожал заразить судью коронавирусом и гепатитомВ Николаевской области обвиняемый угрожал заразить судью коронавирусом и гепатитом
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священникиВ Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники
На Мальте впервые с начала марта не выявили случаев заражения коронавирусомНа Мальте впервые с начала марта не выявили случаев заражения коронавирусом
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.
За прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусомЗа прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусом
В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.
За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости