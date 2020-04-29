Старт сезона фонтанов в Киеве перенесли из-за карантина

Старт сезона фонтанов в Киеве перенесли из-за карантина

В Киеве из-за карантина перенесен срок начала работы фонтанов. Фонтаны в столице заработают после окончания карантина.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СВКП “Киевводфонд” (*).

“Вниманию киевлян и гостей города! В связи с карантином в столице, срок начала Сезона работы фонтанов 2020 перенесено”. – сказано в сообщении.

Сообщается, что столичные фонтаны начнут свою работу после завершения карантина в Киеве.

Напомним, прошлогодний сезон работы столичных фонтанов завершился 30 сентября 2019 года. Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев. 

Отметим, что КП “Киевводфонд” руководит Светлана Козловская. Предприятие напрямую подчиняется директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрию Науменко. Сферу ЖКХ в Киеве курирует зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київводфонд” (код ЄДРПОУ 37292855)

Фото: vgorode.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
В КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в КиевеВ КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в Киеве
От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)
В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ногиВ Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в КитайГлавврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусомВ Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Киеве подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19За последние сутки в Киеве подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19
В Киеве возле Южного вокзала сгорели несколько ларьков в пешеходном переходеВ Киеве возле Южного вокзала сгорели несколько ларьков в пешеходном переходе
В Киеве коронавирусную болезнь подтвердили еще у 29 человек, треть из них - медикиВ Киеве коронавирусную болезнь подтвердили еще у 29 человек, треть из них - медики
В Черновицком изоляторе произошел бунт из-за инфицированного заключенногоВ Черновицком изоляторе произошел бунт из-за инфицированного заключенного
В Закарпатской области из-за сильного ветра обесточены 11 населенных пунктовВ Закарпатской области из-за сильного ветра обесточены 11 населенных пунктов
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагштокВ Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ногиВ Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги
За прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусомЗа прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусом
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости