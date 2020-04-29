Старт сезона фонтанов в Киеве перенесли из-за карантина
В Киеве из-за карантина перенесен срок начала работы фонтанов. Фонтаны в столице заработают после окончания карантина.
Об этом
“Вниманию киевлян и гостей города! В связи с карантином в столице, срок начала Сезона работы фонтанов 2020 перенесено”. – сказано в сообщении.
Сообщается, что столичные фонтаны начнут свою работу после завершения карантина в Киеве.
Напомним, прошлогодний сезон работы столичных фонтанов завершился 30 сентября 2019 года. Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев.
Отметим, что КП “Киевводфонд” руководит Светлана Козловская. Предприятие напрямую подчиняется директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрию Науменко. Сферу ЖКХ в Киеве курирует зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.
* КП “Київводфонд” (код ЄДРПОУ 37292855)
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