Старт сезона фонтанов в Киеве перенесли из-за карантина

В Киеве из-за карантина перенесен срок начала работы фонтанов. Фонтаны в столице заработают после окончания карантина.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СВКП “Киевводфонд” (*).

“Вниманию киевлян и гостей города! В связи с карантином в столице, срок начала Сезона работы фонтанов 2020 перенесено”. – сказано в сообщении.

Сообщается, что столичные фонтаны начнут свою работу после завершения карантина в Киеве .

Напомним, прошлогодний сезон работы столичных фонтанов завершился 30 сентября 2019 года. Фонтаны в центре столицы и в акватории Русановского канала радовали киевлян и гостей города в течение пяти месяцев.

Отметим, что КП “Киевводфонд” руководит Светлана Козловская. Предприятие напрямую подчиняется директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрию Науменко. Сферу ЖКХ в Киеве курирует зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Київводфонд” (код ЄДРПОУ 37292855)