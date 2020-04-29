Правоохранителя уличили в передаче наркотиков в Киевское СИЗО (фото)

Правоохранителя уличили в передаче наркотиков в Киевское СИЗО (фото)

Прокуратурой Киева совместно с оперативным отделом государственного учреждения “Киевский следственный изолятор” пресечена попытка пронести наркотическое вещество в режимное учреждения. Так, у старшего лейтенанта внутренней службы нашли пакет с белым порошком. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице прокуратуры Киева

“27 апреля 2020 в ходе проведения осмотра оперативной группы, которая возвращалась на территорию учреждения, у 36-летнего старшего лейтенанта внутренней службы обнаружили беспроводные наушники, в футляре которых находился полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту извещено территориальное управление ГБР, в Киеве, и начато уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Подольском районе Киева сотрудники Нацполиции и прокуратуры задержали жителя столицы, которого подозревают в хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах. 

Фото: Facebook-страница прокуратуры Киева

Правоохранителя уличили в передаче наркотиков в Киевское СИЗО (фото)
Правоохранителя уличили в передаче наркотиков в Киевское СИЗО (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

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