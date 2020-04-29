Правоохранителя уличили в передаче наркотиков в Киевское СИЗО (фото)
Прокуратурой Киева совместно с оперативным отделом государственного учреждения “Киевский следственный изолятор” пресечена попытка пронести наркотическое вещество в режимное учреждения. Так, у старшего лейтенанта внутренней службы нашли пакет с белым порошком.
Об этом
“27 апреля 2020 в ходе проведения осмотра оперативной группы, которая возвращалась на территорию учреждения, у 36-летнего старшего лейтенанта внутренней службы обнаружили беспроводные наушники, в футляре которых находился полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту извещено территориальное управление ГБР, в Киеве, и начато уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса.
Напомним, что в Подольском районе Киева сотрудники Нацполиции и прокуратуры задержали жителя столицы, которого подозревают в хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах.
Фото: Facebook-страница прокуратуры Киева