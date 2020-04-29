В Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусом

Общее количество заболевших выросло до 1341.

В Киеве подтвердили еще 43 случая заражения коронавирусом
Фото: facebook/Слуга Народу

Количество заразившихся коронавирусной болезнью в Киеве за минувшие сутки выросло на 43, из них пятеро - медики. За все время обнаружили 1341 случай заболевания, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"За сутки заболела 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, одна девочка 12 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет и мальчик, которому девять лет", - уточнил мэр.

Из подтвержденных за сутки случаев - два в Киево-Печерской Лавре.

Были госпитализированы 17 человек, остальные лечатся дома. За два последних дня выздоровели еще пять человек, а общее количество тех, кто поборол COVID-19, составило 69 человек. За все время от болезни умерли 24 человека.

Напомним, что вчера Кличко обнародовал план первого этапа выхода из карантина. Он предусматривает ослабление ограничительных мер сразу в нескольких сферах.

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