На столичной Оболони спасатели обнаружили труп в сгоревшем автомобиле

На столичной Оболони спасатели обнаружили труп в сгоревшем автомобиле

Сегодня, 29 апреля, рано утром на Оболонском проспекте, 18Б возник пожар в припаркованном автомобиле. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне автомобиля тело человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, 29 апреля в 5:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе на просп. Оболонском, 18Б, возник пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, возгорание возникло в припаркованном автомобиле Daewoo Lanos и приступили к тушению пожара.

В 5:53 пожар был локализован, а в 6:06 полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава

“К сожалению, во время ликвидации пожара было обнаружено тело человека”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, полицейские подозревают 25-летнего жителя Киева в том, что из-за его действий 23 апреля произошел пожар на складе металлопластиковых окон и пластика. По мнению правоохранителей, мужчина бросил окурок в сухостой, чем спровоцировал пожар на ул. Крайней в Деснянском районе столицы.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

На столичной Оболони спасатели обнаружили труп в сгоревшем автомобиле

Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
В КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в КиевеВ КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в Киеве
От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)
В Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ногиВ Киеве мужчина напал на полицейского и прострелил ему ноги
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в КитайГлавврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Блок рекламы


Похожие новости
В Почаевской психбольнице коронавирус обнаружили у двух медработников и 26 пациентовВ Почаевской психбольнице коронавирус обнаружили у двух медработников и 26 пациентов
От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)
Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭСКоронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС
В украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавирусаВ украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавируса
Еще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирусЕще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирус
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
В Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больницеВ Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больнице
Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой областиКоронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
У 15 медработников столичной больницы №6 выявили коронавирусУ 15 медработников столичной больницы №6 выявили коронавирус
В Одесской области коронавирус обнаружили у сотрудников Пенсионного фондаВ Одесской области коронавирус обнаружили у сотрудников Пенсионного фонда
Последние новости
Подгружаем последние новости