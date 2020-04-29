На столичной Оболони спасатели обнаружили труп в сгоревшем автомобиле

Сегодня, 29 апреля, рано утром на Оболонском проспекте, 18Б возник пожар в припаркованном автомобиле. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне автомобиля тело человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, 29 апреля в 5:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Оболонском районе на просп. Оболонском, 18Б, возник пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, возгорание возникло в припаркованном автомобиле Daewoo Lanos и приступили к тушению пожара.

В 5:53 пожар был локализован, а в 6:06 полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава

“К сожалению, во время ликвидации пожара было обнаружено тело человека”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, полицейские подозревают 25-летнего жителя Киева в том, что из-за его действий 23 апреля произошел пожар на складе металлопластиковых окон и пластика. По мнению правоохранителей, мужчина бросил окурок в сухостой, чем спровоцировал пожар на ул. Крайней в Деснянском районе столицы.