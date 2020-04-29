Почти треть выявленных на Киевщине за сутки новых случаев заболевания COVID-19 приходится на детей

В Киевской области подтверждено уже 643 случая коронавирусной болезни. Заболели 62 ребенка и 41 медицинский работник. За минувшие сутки установлено 39 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 12 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского областного совета.

Как сообщается, за последние сутки случаи COVID-19 подтверждены у 9 детей в Обуховском районе и у 3 детей в Борисполе. Среди взрослых новые случаи COVID-19 подтверждены в Фастовском районе – 1, Киево-Святошинском – 3, в Ирпене – 1, в Обухове – 6, в Борисполе – 4, в Бориспольском районе – 1, в Обуховском районе – 8, в Васильковском районе – 1 и в Броварском районе – 1. Из них госпитализированы 2 человека, находятся на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 37.

Согласно сообщению лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 установлены в следующих населенных пунктах (районах) области:

Обуховский район – 128, из них 15 случаев у детей;Киево-Святошинский район – 221, из них 21 ребенок;Барышевский район – 3;Белоцерковский район – 5, в том числе 1 ребенок;Бориспольский район – 15;Броварской район – 21, в том числе 1 ребенок;Бородянский район – 5;Васильковский район – 10, в том числе 1 ребенок;Вышгородский район – 7, в том числе 1 ребенок;Белоцерковский район – 2;Макаровский район – 11, в том числе 1 ребенок;Мироновский район – 3;Бородянский район – 15, из них 3 детей;Переяслав-Хмельницкий район – 5;Полесский район – 1 (ребенок)Рокитнянский район – 1;Ставищенский район – 7;Богуславский район – 1 (ребенок)Згуровский район – 1;Богуславский район – 3;Фастовский район – 1;Белая Церковь – 13;Бровары – 23, в т.ч. 1 ребенок;Борисполь – 34, в т.ч. 8 детей;Бородянка – 1;Буча – 11;Березань – 1;Васильков – 12;Глеваха – 1;Володарка – 3;Вышгород – 9;Ирпень – 21, в т.ч. 2 ребенка;Фастов – 5, в т.ч. 1 ребенок;Ворзель – 1;Гостомель – 3;Коцюбинское – 1;Ставище – 1;Кагарлык – 27, в т.ч. 4 ребенка;Переяслав – 6;Ракитное – 2;Иванков – 1.

Сообщается также, что всего госпитализированы и находятся на стационарном лечении 136 человек с подтвержденным заболеванием COVID-19, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 507 человек. Медицинское наблюдение установлено за 4188 контактными лицами.

Выздоровели 70 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте от 4 до 15 лет. За минувшие сутки выписаны 7 человек. Повторное лабораторное исследование ПЦР не выявило у них коронавируса SARS-CoV-2.

В Киевской области зарегистрировано 15 летальных случаев у больных с подтвержденным COVID-19, из них в Киево-Святошинском районе – 6 (умерло четыре женщины в возрасте от 47 до 75 лет и двое мужчин в возрасте 47 и 68 лет), в Макаровском районе – 2 (два человека, 49 лет и 44 года, по 1 случаю – Белая Церковь (мужчина, 47 лет), Фастов (женщина, 56 лет), Васильков (мужчина, 76 лет)), в Васильковском районе (женщина, 79 лет), в Ставищенском районе (мужчина, 68 лет), в Украинке Обуховского района (мужчина, 42 года), в Броварском районе (мужчина, 94 года).

Отмечается, что за сутки умерло два человека. Один в возрасте 44 года с Макаровского района (у него диагностирована двусторонняя пневмония, подтвержденный COVID-19 и сопутствующие заболевания – туберкулез легких и цирроз печени) и второй в возрасте 94 года в Броварском районе.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.