За сутки в Украине зафиксировано 456 новых случаев COVID-19
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания достигло 9866.
По состоянию на утро 29 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9866 случаев коронавируса COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram-канале
За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 412
Волынская область - 271
Днепропетровская область - 323
Донецкая область - 52
Житомирская область - 357
Закарпатская область - 403
Запорожская область - 228
Ивано-Франковская область - 821
Кировоградская область - 377
Киев - 1341
Киевская область - 643
Львовская область - 405
Луганская область - 33
Николаевская область - 116
Одесская область - 261
Полтавская область - 188
Ровенская область - 588
Сумская область - 98
Тернопольская область - 708
Харьковская область - 237
Херсонская область - 111
Хмельницкая область - 81
Черновицкая область - 1489
Черкасская область - 282
Черниговская область - 41
Данные с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в мире от коронавируса умерли более 217 тыс. человек.