В Почаевской психбольнице коронавирус обнаружили у двух медработников и 26 пациентов

В областной психоневрологической больнице Почаева, в Тернопольской области, коронавирус обнаружили у сотрудников заведения, а также у 26 пациентов.

Об этом сообщается на сайте Офиса омбудсмена Украины.

"По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу г. Почаева, в остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме", - рассказала главный врач больницы Лариса Василюк, которая также больна COVID-19.

По ее словам, еще один зараженный врач находится в реанимации. В случае ухудшения ситуации, медиков направят на лечение в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

Также Василюк сообщила, что 25 апреля дополнительно был проведен забор образцов материалов для тестирования на SARS-CoV-2 олько у 30-ти пациентов и персонала, поскольку не хватило пробирок.

Всего Почаевская областная психоневрологическая больница рассчитана на 100 койко-мест, сегодня в учреждении находятся 62 человека. С 12 марта в заведении введен карантин.

Напомним, ранее вспішка коронавируса произошла в психбольнице в Харьковской области.