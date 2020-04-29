Тина Кароль и Дан Балан спели в одной спальне

Тина Кароль и Дан Балан – имена этих двух звезд, украинской и молдавской, еще с прошлого года ставят рядом. Дан Балан, ставший одним из тренеров "Голосу країни" еще в прошлом, девятом, сезоне, именно на проекте познакомился с Тиной Кароль. Между ними быстро вспыхнула искра. Впрочем, многие считали, что это не более чем пиар-ход, придуманный организаторами для того, чтобы привлечь к шоу как можно больше зрителе.

С началом нового, десятого, сезона о Тине и Дане тоже ходили разные слухи. Поговаривали, что им все наскучило, и они отказываются далее играть в любовь. А тут еще подлил масла в огонь день рождения Дана Балана, который он праздновал со своим коллективом, отметившись яркими фото с молодой блондинкой. Тут уже было от чего взревновать не только самой Тине, но и многочисленным ее поклонникам, готовым идти на Балана войной.

Возможно, именно это событие стало катализатором дальнейшей эволюции отношений между двумя звездами. А может, какая другая причина – об этом история умалчивает. Но только сейчас поговаривают о том, что Дан и Тина уже живут вместе. Так ли это, достоверно неизвестно. Но мама Дана Балана приезжала на шоу "Голос країни" – себя показать и сноху посмотреть. Причем молдавская мама не скрывала теплых чувств к Тине. Еще бы, мальчику 41 год, и он явно уже в холостяках засиделся, а тут такая красавица-Тина. В общем, номер с мамой стал настоящей изюминкой нынешнего сезона.

И вот в суперфинале "Голоса" два звездных тренера дуэтом исполнили новую песню. Пели из одной квартиры. Тина сидела за роялем, а Дан, стоя рядом, аккомпанировал на гитаре. Если кто не помнит, нынче карантин на дворе, и люди запросто в гости друг к другу не ходят, из чего можно сделать вывод что никто никуда и не уходил, и времени на репетиции было более чем достаточно.

Конечно поклонники обеих звезд, следившие за всем онлайн, не могли не поделиться своими восторгами.

"Тина говорила, что когда она впервые появится на публике без красной помады, то это означает, что она была счастлива", "Народ, смотрите: любовь не знает границ, ни нацию, ни веру. Люди, любите, верьте надейтесь. Это жизнь! Улыбайтесь, веселитесь, живите с добром. Мы — дети одной земли", "Самые лучшие, песня — очередной гимн души, который мы будем помнить очень долго! Мы бесконечно вас любим!" – прокомментировали видео поклонники.

Напомним, еще ранее один из работников канала 1+1 "слил" информацию о том, что Дан и Тина живут вместе.