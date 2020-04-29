Более 400 человек лежат в больницах Киева с пневмонией

Более 400 человек лежат в больницах Киева с пневмонией

В столичных больницах, в том числе и в инфекционных отделениях, лечатся 413 пациентов с диагнозом “пневмония”. За сутки 26 апреля с таким диагнозом были госпитализированы 16 киевлян. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что положительный результат на COVID-19 в среднем оказывается у более 15 процентов больных пневмонией. 

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Киеве была усовершенствована оказания медицинской помощи больным пневмонией.

“Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, которые будут принимать пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирование для этих людей. Это позволило усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных (например, сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологии) от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей, которые сейчас используют усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных”, – отметила директор Департамента здравоохранения.

Всего в больницах Киева находятся 207 пациентов (в том числе 4 ребенка) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 78 (в том числе, 6 детей) – с подозрением на заболевание. 32 больных – в тяжелом состоянии, из них 2 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Мобильные бригады медиков с начала работы отобрали уже 4708 образцов биоматериала для анализа на COVID-19 у пациентов на дому.

Напомним, за март врачи Александровской клинической больницы в Киеве, работающих с зараженными коронавирусом больными, получили до 50 тыс. гривен, медсестры – до 30 тыс. гривен, младший медперсонал – до 25 тыс. гривен. Также больница получила мобильную капсулу для перемещения инфицированных.

Фото: Цензор


Александр Кравченко, КиевВласть

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