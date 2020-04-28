Пандемия коронавируса может привести к 7 млн незапланированных беременностей, - ООН

Около 47 млн женщин потеряют доступ к эффективным контрацептивам.

Пандемия коронавируса может привести к 7 млн незапланированных беременностей, - ООН
Фото: facebook/Anastasiya Salnykova

Фонд ООН по народонаселению обнародовал прогноз о потенциальных последствиях пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений, которые в Украине продлили до 11 мая.

По оценкам Фонда, полгода карантинных мероприятий приведут к тому, что около 47 млн женщин из стран с низким и средним уровнем дохода потеряют доступ к эффективным контрацептивам, следствием чего станут до семи миллионов незапланированных беременностей, пишет ВВС-Украина.

Кроме того, карантин способствует росту уровня домашнего насилия - за 6 месяцев ограничений количество случаев домашнего насилия может возрасти, по оценкам специалистов, до 31 миллиона.

Учащение случаев домашнего насилия на фоне карантина уже фиксируют во многих странах. Об этом свидетельствуют как все большее количество звонков на горячие линии, так и количество обращений жертв насилия в полицию.

Есть две причины, почему пандемия способствует гендерному насилию, объясняют в Фонде ООН.

Первый - сбои в работе и финансировании социальных программ предотвращения насилия, вторая - карантин и требования оставаться дома, через жертвы вынуждены больше времени проводить наедине со своими обидчиками.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что при наихудшем развитии событий, пандемия коронавируса может привести к голоду "библейского масштаба". По его оценкам, количество голодающих в мире может вырасти почти вдвое - с 135 млн до 250 млн человек.

В зоне наибольшего риска - страны, пораженные военными конфликтами, экономическим кризисом и климатическими изменениями: прежде всего это Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити.

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