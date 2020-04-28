Полиция Киевщины задержала подозреваемых в разбойном нападении на фермера

Сотрудники полиции Киевской области задержали группу лиц, которых подозревает в совершении разбойного нападения на семью фермера на Сквирщине и ряда краж денег из сейфов предпринимателей. В составе группы – трое мужчин во главе с организатором, который уже имел проблемы с законом.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Две недели назад группа неизвестных лиц в балаклавах, вооружившись пистолетами и ножами, ночью напала на семью фермера в с. Молчановка. Оттуда нападавшие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти сутки спустя из-за угрозы физической расправой над детьми”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обысков по месту жительства задержанных работники полиции обнаружили и изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

Также полицейские изъяли два автомобиля с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники – Land Rover и Opel.

Уточняется, что группа подозревается в совершении четырех краж денег из сейфов частных предпринимателей на сумму почти полмиллиона гривен.

Полицейские проверяют задержанных в совершении других аналогичных преступлений на территории области.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (Разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция Киева задержала группу иностранцев, которые совершили разбойное нападение и под угрозой оружия отобрали у потерпевшего 3 млн гривен. Во время проведения спецоперации по задержанию, злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям и повредили служебный автомобиль. Все 5 участников преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области