В студенческом общежитии на Киевщине выявили вспышку заражения коронавирусом

В студенческом общежитии на Киевщине выявили вспышку заражения коронавирусом

Очередной случай массового заражения коронавирусом выявлен в общежитии по ул. Бархатная, 18-А в с. П. Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Заболело 6 из них и комендант общежития.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Киевской облгосадминистрации (КОГА).

“Это 20-ти этажное здание, принадлежащее частному вузу. Система – блочная. На каждом этаже по 4 блока. На каждые три комнаты: кухня и санузел. Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестовали 20 человек. Тестирование продолжается.

В КОГА сообщили, что принимаются стандартные противоэпидемические мероприятия: ограничение доступа в общежитие посторонних лиц и передвижение жителей между этажами. Осуществляется ежедневный температурный скрининг всех жителей, проведена дезинфекция. 

 Указанное общежитие определено изолятором.

По словам временно исполняющего обязанности главы КОГА Василия Володина, благодаря своевременному вмешательству, ситуация в общежитии в с. П. Борщаговка, находится на контроле, принимаются все необходимые меры. 

Напомним, что по состоянию на 23 апреля коронавирус был обнаружен у 78 жителей общежития  в Вишневом Киевской области. Из них 16 человек – дети до 17 лет.

Фото: пресс-служба КОГА


Ольга Марийко, КиевВласть

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