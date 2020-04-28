От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)
В Киеве в подъезде дома на ул. Ревуцкого 4 произошел взрыв. На 14 этаже обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. По предварительным данным, взорвалась граната.
Об этом
“С ними был третий мужчина, 1988 года рождения, тоже сосед, он не получил травм, также пьян. Предварительно, парни изучали гранату”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что, по словам жены, первый пострадавший был с ней, когда она засыпала.
Напомним, что в апреле 2020 года в селе Жоравка Яготинского района Киевской области местный житель подорвал себя в офисе руководителя ООО “Жоравская Нива” Сергея Галагана, к которому мужчина пришел из-за земельного конфликта. Местный житель погиб на месте. Пострадали предприниматель, его юрист и еще один человек. Раненого предпринимателя повезли в Киев на операцию. Известно, что подорвавший себя мужчина был болен онкологией.
Фото: dtp.kiev.ua