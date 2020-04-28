От взрыва в подъезде жилого дома на столичной Дарнице получили ранения двое мужчин (фото)

В Киеве в подъезде дома на ул. Ревуцкого 4 произошел взрыв. На 14 этаже обнаружен мужчина 1990 года рождения в критическом состоянии без сознания. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. По предварительным данным, взорвалась граната.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

“С ними был третий мужчина, 1988 года рождения, тоже сосед, он не получил травм, также пьян. Предварительно, парни изучали гранату”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам жены, первый пострадавший был с ней, когда она засыпала.

Напомним, что в апреле 2020 года в селе Жоравка Яготинского района Киевской области местный житель подорвал себя в офисе руководителя ООО “Жоравская Нива” Сергея Галагана, к которому мужчина пришел из-за земельного конфликта. Местный житель погиб на месте. Пострадали предприниматель, его юрист и еще один человек. Раненого предпринимателя повезли в Киев на операцию. Известно, что подорвавший себя мужчина был болен онкологией.

Фото: dtp.kiev.ua