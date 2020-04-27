Правоохранители задержали в Подольском районе Киева “закладчика” с 8 кг наркотиков

Правоохранители задержали в Подольском районе Киева &ldquo;закладчика&rdquo; с 8 кг наркотиков

В Подольском районе Киева сотрудники Нацполиции и прокуратуры задержали жителя столицы, которого подозревают в хранении и сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах. 

Об этом KV стал оизвестно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

“В ходе проведенных обысков по месту жительства задержанного и в его машине правоохранители изъяли почти 8 кг психотропных и наркотических веществ, которые последний хранил с целью последующего сбыта”, – сказано в сообщении. 

По информации следствия, злоумышленник сбывал запрещенные в обороте вещества путем т. н. “закладок” на территории Подольского района столицы.

У задержанного изъяли около 3 кг амфетамина, 2 кг каннабиса, 1 кг гашиша, 50 марок ЛСД, 100 таблеток “Экстази”, 1,5 кг психотропных веществ "PVP", "Метамфетамин” и “Мефедрон”, а также более 0,5 кг псилоцибиновых грибов.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее KV сообщала, что Нацполиция разоблачила масштабную организованную преступную группу наркодилеров. В состав группировки входило 26 человек с четко распределенными ролями: организаторы, “химики”, фасовщики, закладчики, операторы, бухгалтеры и лица, обналичивающие средства от продажи метадона. Во время обысков полиция изъяла более 50 килограммов метадона, оборудование для нарколабораторий, прекурсоры, транспортные средства, наличные и другие вещественные доказательства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Правоохранители задержали в Подольском районе Киева &ldquo;закладчика&rdquo; с 8 кг наркотиков
Правоохранители задержали в Подольском районе Киева &ldquo;закладчика&rdquo; с 8 кг наркотиков
Правоохранители задержали в Подольском районе Киева &ldquo;закладчика&rdquo; с 8 кг наркотиков

Александр Кравченко, КиевВласть

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