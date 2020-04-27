В Николаевской области обвиняемый угрожал заразить судью коронавирусом и гепатитом

Он дважды плюнул на судью во время заседания.

В Николаевской области обвиняемый угрожал судье заразить ее коронавирусом и гепатитом, если она продлит ему срок содержания под стражей.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 185 (кража), п. 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-центре судебной власти.

23 апреля во время рассмотрения ходатайства прокурора о продлении ему меры пресечения обвиняемый начал требовать у судей Арбузинского районного суда удостоверения судьи, поскольку, по его информации, этот суд ликвидировали.

"В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый кричал, что суд является "частным предприятием и шарашкиной конторой", которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей скорее, чем сам хозяин", - сообщила судья Ольга Киримова.

Потом, по ее словам, обвиняемый "через отверстие стеклянной решетки, где он пребывал, дважды плюнул на меня в область головы и лица".

Суд объявил перерыв, а после возобновления заседания обвиняемый заявил, что он болел коронавирусом и болен гепатитом. Он также сказал, что в случае заражения судьи ему известны последствия.

Отмечается, что вопрос создания Арбузинского районного суда Николаевской области у обвиняемого возник после того, как прокурор пытался объявить ходатайство о продлении срока удержания под арестом.

Напомним, что в марте в Нидерландах суд приговорил к десяти неделям административного заключения молодого человека, который намеренно кашлял на полицейских, заявляя, что заразил их коронавирусом.