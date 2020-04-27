Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило отметку в 9 тысяч

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине превысило отметку в 9 тысяч

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 220 летальных случаев, 864 пациента выздоровели. За сутки в стране было зафиксировано 392 новых случая заболевания.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 398 случаев;Волынская область – 254 случая;Днепропетровская область – 310 случаев;Донецкая область – 52 случая;Житомирская область – 351 случай;Закарпатская область – 375 случаев;Запорожская область – 204 случая;Ивано-Франковская область – 761 случай;Кировоградская область – 337 случаев;Киев – 1220 случаев;Киевская область – 570 случаев;Львовская область – 358 случаев;Луганская область – 29 случаев;Николаевская область – 115 случаев;Одесская область – 240 случаев;Полтавская область – 173 случая;Ровенская область – 522 случая;Сумская область – 95 случаев;Тернопольская область – 612 случаев;Харьковская область – 196 случаев;Херсонская область – 88 случаев;Хмельницкая область – 72 случая;Черновицкая область – 1375 случаев;Черкасская область – 267 случаев;Черниговская область – 35 случаев.

Также сообщается, что по состоянию на утро 27 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Кабмине ожидают, что рост прироста больных коронавирусом, который можно назвать следующим пиком, ожидается с 3 по 8 мая. Ориентировочно с 11 мая может начаться первый этап выхода из карантина – людям разрешат посещать парки и скверы, а также откроются некоторые магазины, закрытые ранее.

Фото: 34.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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