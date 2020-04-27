За последние сутки в Киеве подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 32 человека. Всего в столице уже 1220 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 32 человека. Двое из них – медики. Один случай за минувшие сутки – к сожалению, летальный. Всего в столице от коронавируса умерли 23 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день – 1220”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Согласно сообщению, среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина в возрасте от 18 до 71 лет. Отмечается, что среди мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус – 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры.

Как сообщается, одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 220 летальных случаев, 864 пациента выздоровели. За сутки в стране было зафиксировано 392 новых случая заболевания.

Напомним, в Кабмине ожидают, что рост прироста больных коронавирусом, который можно назвать следующим пиком, ожидается с 3 по 8 мая. Ориентировочно с 11 мая может начаться первый этап выхода из карантина – людям разрешат посещать парки и скверы, а также откроются некоторые магазины, закрытые ранее.