На Киевщине от коронавируса выздоровели 57 человек

В Киевской области по состоянию на 10:00 27 апреля 2020 года официально подтверждено 570 случаев заболевания коронавирусом, за сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев. Всего выздоровели 57 человек, умерли – 13.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской облгосадминистрации (КОГА).

Лабораторно подтверждены случаи заражения коронавирусом:

в Обуховском р-не – 104 (22 – пгт Козин, 4 – с. Романков, 13 – м. Украинка, 55 – Обухов, 1 – с. Красная Слободка, 1 – с. Нещеров, 1- с. Германовка , 1 – с. Таценки, 2 – с. Деремензна, 2 – с. Красное И, 1 – с. Долина, 1 с. Григорьевка)в Киево-Святошинском р-не – 204 (25 – с. Софиевская Борщаговка, 15 – Крюковщина, 109 – Вишневое, 10 – Боярка, 6 – с. Гатное, 5 – с. Лесники, 5 – с. Святопетровское, 4 – с. Дмитровка, 3 – с. Тарасовка, 3 – с. Чайки, 9 – с. П. Борщаговка, 1 – с. Кременище, 4 – с. Белогородка, 1 – с. Капитановка, 1 – с. Новое, 1 – с. Гнатовка, 1 – с. Юрьевка, 1 – с. Чабаны)3 – в Барышевском р-не (с. Недра -1, с. Дерновка – 1, с. Лехновка -1)5 – в Белоцерковском р-не (с. М. Ольшанка 1, 2 – Фурсы, 2 – Узин)14 – в Бориспольском р-не (2 – с. Гнедин, 2 – с. Воронков, 1 – Головуров, 4 – с. Гора, 1 – с. Кийлив, с. Петропавловское – 1, 2- с. Прослики, 1- с. Вишенки)18 – в Броварском р-не (2 – с. Зазимье, 2 – с. Княжичи, 2 – пгт Калита, 5 – с. Требухов, 1 – с. Погребы, 5 – Большая Димерка, 1 – с.Гоголив)5 – в Бородянском р-не (пгт. Немешаево 1; пгт Клавдиево -1, с. Загальцы – 1, с. Здвижевка -1, с. Бабинцы -1)10 – в Васильковском р-не (с. Рославичи – 3, с. Иванковичи – 2, с. Погребы – 1; с. Даниловка -1, с. М. Салтановка – 1; с.Здоривка -1, с. Глеваха – 1)5 – в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы – 2, Тарасовщина – 1, с. В. Дубечня – 1, с. Козоровичи -1)2 – в Иванковском районе (с. Тетеревское -1, с. Дитятки- 1)11 – в Макаровском р-не (с. Мостыще – 2, с. Березовка – 3, с. Лишня -1, с. Фасовая -1, с. Гавронщина-1, с. Вильне -1, с. Бышев 1; с. Наливайковка -1)3 – в Мироновском р-не (с. Масловка -2, с. Зеленьки-1)14 – в Кагарлицком р-не (с. Паникарча-1, с. Новоселки – 2, с. Слобода – 7, с. Зеленый Яр – 4)5 – Переяслав-Хмельницком р-не (с. Пристромы -1, с. Стовпяги -1, с. Цибли -1, с. В. Каратуль – 1, с. Ульяновка -1)1 – в Полесском р-не (1- с. Стещино)1 – в Рокитнянском р-не (1 – с. Запрудье)7 – в Ставищенском р-не (с. Гейсиха)1 – в Згуровском р-не (с. Черевки -1)1 – в Богуславском р-не (с. Щербашинцы)10 – в Белой Церкви,19 – в Броварах27 – в Борисполе1 – в пгт Бородянке1 – в Буче1 – в Березани13 – в Василькове3 – пгт Володарка9 – в Вышгороде20 – в Ирпене5 – в Фастове1 – в пгт Ворзель3 – в Гостомеле1 – в пгт. Коцюбинское1 – в пгт Ставище22 – в Кагарлыке6 – в м. Переяславе2 – в пгт Рокитное1 – в Иванкове.

Из них на стационарном лечении – 126 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 444 человека. Из них дети – 48.

За время пандемии умерло – 13 человек: 6 случаев – Киево-Святошинский р-н (Вишневое, с. Святопетровское, с. Гатное, с. Тарасовка), 1 случай – Макаровский р-н (с. Мостыще), 1 случай – Белая Церковь, 1 случай – Фастов, 1 случай – Васильков, 1 случай – Ставищенский р-н. Новый случай – Украинка, Обуховский р-н, мужчина 42 года.

За период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 2094 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 64 сообщения о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 3730 контактными лицами.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 220 летальных случаев, 864 пациента выздоровели. За сутки в стране было зафиксировано 392 новых случая заболевания.

Фото: соцсети