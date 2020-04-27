Коронавирус в Украине: 27 апреля количество заболевших уменьшилось - Минздрав

Количество заболевших уменьшается: статистика Минздрава по коронавирусу в Украине на 27 апреля

Коронавирус охватил уже 3 млн людей по всему миру, из них 207 021 человек погибло. По состоянию на 27 апреля, в Украине количество заболевших, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. За последние сутки было зафиксировано 392 новых случая COVID-19. При этом 864 украинцам удалось выздороветь. Об этом свидетельствует обновленная статистика Минздрава.

Отмечается, что от осложнений заболевания в Украине скончалось 220 человек. На данный момент 2750 украинцев госпитализированы в больницы. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 107 пациентов.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области (1375 случаев), а меньше всего — в Луганской области (29 случаев). Также лидерами по количеству заболевших остаются Киев (1220), Ивано-Франковская (761 случай) и Тернопольская области (612 случаев).

Далее рейтинг областей выглядит таким образом:

  • Киевская область — 570
  • Ровненская область – 522
  • Винницкая область — 398
  • Закарпатская область — 375
  • Львовская область — 358
  • Житомирская область — 351
  • Кировоградская область — 337
  • Днепропетровская область — 310
  • Черкасская область — 267
  • Волынская область – 254
  • Одесская область – 240
  • Запорожская область — 204
  • Харьковская область – 196
  • Полтавская область — 173
  • Николаевская область — 115
  • Сумская область — 95
  • Херсонская область — 88
  • Хмельницкая область — 72
  • Донецкая область — 52
  • Черниговская область – 35
  • Луганская область — 29

В мире лидером по количеству заражений и смертей от СOVID-19 остаются США, где за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 1995 пациентов. Всего количество инфицированных приближается к 1 млн. Продолжает расти негативная статистика в Великобритании и РоSSии. За сутки в РФ было выявлено 6361 случаев коронавируса. Также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. В Британии от СOVID-19 погибло уже более 20 тыс. человек, что в 5 раз больше, чем в Китае. В Италии и Испании количество инфицированных на протяжении последних пяти дней постепенно уменьшается.

Коронавирус в Украине: 27 апреля количество заболевших уменьшилось - Минздрав

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал план выхода Украины из карантина, который могут начать реализовывать уже 11 мая, в случае, если число заболевших коронавирусом до этого времени начнет стремительно падать.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
В КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в КиевеВ КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в Киеве
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерлиВ одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
Во Львове во время вооруженного нападения застрелили человекаВо Львове во время вооруженного нападения застрелили человека
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине от коронавируса выздоровели 57 человекНа Киевщине от коронавируса выздоровели 57 человек
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священникиВ Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники
На Мальте впервые с начала марта не выявили случаев заражения коронавирусомНа Мальте впервые с начала марта не выявили случаев заражения коронавирусом
В Киеве коронавирусную болезнь подтвердили еще у 29 человек, треть из них - медикиВ Киеве коронавирусную болезнь подтвердили еще у 29 человек, треть из них - медики
Коронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭСКоронавирус обнаружили у сотрудника Хмельницкой АЭС
В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8
В Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавирусаВ Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.
В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусаВ Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
В украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавирусаВ украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости