Коронавирус в Украине: 27 апреля количество заболевших уменьшилось - Минздрав

Коронавирус охватил уже 3 млн людей по всему миру, из них 207 021 человек погибло. По состоянию на 27 апреля, в Украине количество заболевших, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. За последние сутки было зафиксировано 392 новых случая COVID-19. При этом 864 украинцам удалось выздороветь. Об этом свидетельствует обновленная статистика Минздрава.

Отмечается, что от осложнений заболевания в Украине скончалось 220 человек. На данный момент 2750 украинцев госпитализированы в больницы. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 107 пациентов.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области (1375 случаев), а меньше всего — в Луганской области (29 случаев). Также лидерами по количеству заболевших остаются Киев (1220), Ивано-Франковская (761 случай) и Тернопольская области (612 случаев).

Далее рейтинг областей выглядит таким образом:

Киевская область — 570

Ровненская область – 522

Винницкая область — 398

Закарпатская область — 375

Львовская область — 358

Житомирская область — 351

Кировоградская область — 337

Днепропетровская область — 310

Черкасская область — 267

Волынская область – 254

Одесская область – 240

Запорожская область — 204

Харьковская область – 196

Полтавская область — 173

Николаевская область — 115

Сумская область — 95

Херсонская область — 88

Хмельницкая область — 72

Донецкая область — 52

Черниговская область – 35

Луганская область — 29

В мире лидером по количеству заражений и смертей от СOVID-19 остаются США , где за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 1995 пациентов. Всего количество инфицированных приближается к 1 млн. Продолжает расти негативная статистика в Великобритании и РоSSии. За сутки в РФ было выявлено 6361 случаев коронавируса. Также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. В Британии от СOVID-19 погибло уже более 20 тыс. человек, что в 5 раз больше, чем в Китае. В Италии и Испании количество инфицированных на протяжении последних пяти дней постепенно уменьшается.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал план выхода Украины из карантина, который могут начать реализовывать уже 11 мая, в случае, если число заболевших коронавирусом до этого времени начнет стремительно падать.