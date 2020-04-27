Коронавирус в Украине: 27 апреля количество заболевших уменьшилось - Минздрав
Коронавирус охватил уже 3 млн людей по всему миру, из них 207 021 человек погибло. По состоянию на 27 апреля, в Украине количество заболевших, по сравнению с предыдущими днями, уменьшилось. За последние сутки было зафиксировано 392 новых случая COVID-19. При этом 864 украинцам удалось выздороветь. Об этом свидетельствует обновленная статистика Минздрава.
Отмечается, что от осложнений заболевания в Украине скончалось 220 человек. На данный момент 2750 украинцев госпитализированы в больницы. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 107 пациентов.
Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области (1375 случаев), а меньше всего — в Луганской области (29 случаев). Также лидерами по количеству заболевших остаются Киев (1220), Ивано-Франковская (761 случай) и Тернопольская области (612 случаев).
Далее рейтинг областей выглядит таким образом:
- Киевская область — 570
- Ровненская область – 522
- Винницкая область — 398
- Закарпатская область — 375
- Львовская область — 358
- Житомирская область — 351
- Кировоградская область — 337
- Днепропетровская область — 310
- Черкасская область — 267
- Волынская область – 254
- Одесская область – 240
- Запорожская область — 204
- Харьковская область – 196
- Полтавская область — 173
- Николаевская область — 115
- Сумская область — 95
- Херсонская область — 88
- Хмельницкая область — 72
- Донецкая область — 52
- Черниговская область – 35
- Луганская область — 29
В мире лидером по количеству заражений и смертей от СOVID-19 остаются США, где за прошедшие сутки от коронавируса скончалось 1995 пациентов. Всего количество инфицированных приближается к 1 млн. Продолжает расти негативная статистика в Великобритании и РоSSии. За сутки в РФ было выявлено 6361 случаев коронавируса. Также ежедневно увеличивается смертность от инфекции. В Британии от СOVID-19 погибло уже более 20 тыс. человек, что в 5 раз больше, чем в Китае. В Италии и Испании количество инфицированных на протяжении последних пяти дней постепенно уменьшается.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал план выхода Украины из карантина, который могут начать реализовывать уже 11 мая, в случае, если число заболевших коронавирусом до этого времени начнет стремительно падать.