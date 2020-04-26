В Киеве коронавирусную болезнь подтвердили еще у 29 человек, треть из них - медики

За прошедшие сутки, 25 апреля, в Киеве количество киевлян, у которых лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 увеличилось на 29 человек. Из них 10 человек – медики. Также коронавирусную болезнь подтвердили у 5 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Кроме того, за минувшие сутки в столице зафиксирован один летальный случай.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевского городского головы Виталия Кличко на его странице в соцсети Facebook.

Как сообщил мэр Киева , всего в в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По словам Виталия Кличко, заболели:

15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет и две девочки – 4 и 12 лет;9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет и 3 мальчика – 4, 10 и 17 лет.

Столичный градоначальник также сообщил, что 7 пациентов были госпитализированы в больницы Киева , а остальные лечатся дома (на самоизоляции) под контролем медиков.

Кроме того, Виталий Кличко заявил, что следующие две недели будут очень важными и попросил всех соблюдать правила.

“Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются. Что бизнес и предприятия должны работать. И только вместе, общими усилиями мы сможем преодолеть этот вызов и выйти из кризиса!”, – заявил мэр столицы.

Напомним, что в Кабмине ожидают, что рост прироста больных коронавирусом, который можно назвать следующим пиком, ожидается с 3 по 8 мая. Ориентировочно с 11 мая может начаться первый этап выхода из карантина – людям разрешат посещать парки и скверы, а также откроются некоторые магазины, закрытые ранее.

Отметим, за сутки в Украине подтверждено 492 случая заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено уже 8617 случаев COVID-19. Всего в Украине исследовано 89 тысяч 373 образца методом ПЦР. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.