Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай

Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай

Столичные правоохранители пресекли деятельность международной группы, которая продавала в Китай детей, рожденных в Украине от суррогатных матерей. Организаторами преступной схемы оказались главный врач одной из частных клиник репродуктивной медицины и ее сын. При обысках правоохранители в одной из квартир обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины. Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по проверке еще 140 граждан Китайской народной республики на предмет причастности к покупке новорожденных детей в Украине.

О том, что правоохранители прекратили противоправную деятельность группы лиц, которая занималась продажей детей за границу КВ стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, участники группы подыскивали иностранцев, желающих родить ребенка в Украине. При этом они обеспечивали искусственное оплодотворение с помощью услуг донора и суррогатной матери и способствовали вывозу младенцев в другие страны путем заключения фиктивного брака с гражданками Украины. Другие соучастники группы находили женщин на территории Украины для оформления фиктивных браков и привлечения к участию в суррогатных программах.

Услуги посредников потенциальным родителям за рождение ребенка в Украине обходились в 50 тысяч долларов: организация искусственного осеменения с помощью суррогатной матери – от 15 тысяч долларов, услуги фиктивного брака – от тысячи долларов.

Сообщается, что правоохранители провели 11 обысков по адресам столичной клиники, которая специализировалась на услугах репродуктивной медицины, и в местах проживания и автомобилях фигурантов. В результате были изъяты вещественные доказательства: компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, флэш носители и документы. Также было проведено три неотложных обыска в местах пребывания новорожденных младенцев, которые стали жертвами торговцев.

В одном из столичных домов в разных квартирах обнаружено пять младенцев (возраст до двух месяцев), которые находились под наблюдением женщин. За услуги по уходу за детьми они получали от 500 до 1000 гривен в сутки. Во время проведения обысков изъяты медицинские справки детей, ноутбуки, мобильные телефоны, деньги и документация.

Сообщается, что сейчас дети находятся в специализированных лечебных учреждениях. 

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, в настоящее время продолжается систематизация и анализ изъятой документации, а также проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в сообщении на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что организаторами преступной группы оказались главный врач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 года рождения, и ее сын, гражданин Украины, 1992 года рождения. В группу также входили трое граждан КНР и два гражданина Украины.

Как сообщил Антон Геращенко, за денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.

“Другими словами, они продавали детей, рождённых украинскими женщинами в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными”, – написал в сообщении замминистра МВД.

По его словам, злоумышленники искали клиентов как правило среди граждан КНР – одиноких мужчин, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины.

Также Антон Геращенко сообщил, что по факту деятельности группы лиц открыто уголовное производство по части 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Криминального кодекса Украины, злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в 2018 году правоохранители разоблачили группу лиц, которые подозревались в том, что вывозили за границу детей, рожденных в Украине. Они, под видом оказания услуг по проведению вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства, записывали иностранных граждан родителями этих детей. На основании этих документов иностранцы вывозили детей из Украины.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева, Антон Геращенко в Facebook.

Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай
Главврач киевской частной клиники репродуктивной медицины организовала продажу новорожденных детей в Китай

Игорь Бровко, КиевВласть

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