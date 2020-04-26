В военном грузовике во Львовской области сгорел мужчина
Еще один получил 60% ожогов тела.
Во Львовской области в военном грузовике сгорел мужчина, еще один получил значительные ожоги. Об этом сообщили в областном ГосЧС.
Инцидент произошел в Судовой Вишне в ночь на 26 апреля.
"В 02:45 на диспетчерский пункт «службы 101» поступило сообщение о пожаре по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала «Судовая Вишня» в грузовом автомобиле «ЗИЛ 131», который принадлежит Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место пожара спасатели вывели из автомобиля мужчину 1967 года рождения, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени.
Погасив очаг огня, в середине автомобиля нашли еще одного человека, медики констатировали его смерть.
Огонь уничтожил грузовик полностью. Пожарным удалось спасти от возгорания два соседних автомобиля.
Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.
Напомним, ранее трое детей погибли при пожаре в Кировоградской области.