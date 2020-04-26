В Украине за сутки количество случаев коронавируса возросло на 492, смертей - 8

Выздоровели 58 пациентов.

В Украине за сутки подтвердили 492 новых случая коронавируса, таким образом количество заболевших возросло до 8617. Об этом информирует Центр общественного здоровья.

Статистика по регионам:

  • Винницкая обл. - 388 случаев (64 выздоровели)
  • Волынская обл. - 241 случай (48 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 292 случая (13 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 29 случаев (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 348 случаев (10 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 329 случаев (30 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 182 случая (39 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 731 случай (65 выздоровели)
  • г. Киев - 1188 случаев (60 выздоровели)
  • Киевская обл. - 542 случая (49 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 323 случая (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 348 случаев (56 выздоровели)
  • Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 111 случаев;
  • Одесская обл. - 220 случаев (9 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 172 случая (14 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 508 случаев (46 выздоровели)
  • Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 607 случаев (58 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 147 случаев (15 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 87 случаев (15 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 70 случаев (16 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 257 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1341 случай (60 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 32 случая (3 выздоровели).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек, из них 108 мужчин и 101 женщина.

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медики, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего госпитализированы 2750 человек, из них 115 детей и 284 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 107 человек, в том числе один ребенок и семь медиков.

Напомним, за сутки 24 апреля в Украине подтвердили 478 новых случаев COVID-19, умерли - восемь человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больницеВ Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больнице
Два человека умерли от коронавируса в КиевеДва человека умерли от коронавируса в Киеве
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавирусаВ Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.Количество больных коронавирусом в Украине превысило 8 тыс.
В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусаВ Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавируса
В украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавирусаВ украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусомЗа прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусом
В Украине за последние сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентовВ Украине за последние сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов
В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донораВ Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора
За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)
Последние новости
Подгружаем последние новости