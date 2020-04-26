В Броварах подорвали отделение банка

Сегодня, 26 апреля 2020 года, в Броварах Киевской области рано утром прогремел взрыв в отделении банка. Повреждено здание, о пострадавших не сообщается.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Как сообщается, взрыв в отделении банка в Броварах прогремел около 4:30 утра. Происшествие случилось на ул. Независимости, 7 в отделении “Таскомбанка”.

Сообщается, что здание получило серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в ночь на 24 февраля 2020 года в отделении банка на проспекте Владимира Маяковского, 26 в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Примечательно, что взрыв произошел также в отделении “Таскомбанка”. По предварительной версии, преступники пытались взорвать банкомат.

Ранее KV сообщала, что киевские полицейские разыскивают злоумышленников, которые взорвали банкомат возле магазина на улице Покотило в Святошинском районе сегодня, 15 апреля около 2 часов ночи. Они забрали кассеты с наличными и скрылись.