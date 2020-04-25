В Подольске подтвердили 32 случая COVID-19 у медработников

Всего в городе 88 подтвержденных случаев заболевания.

В Подольске подтвердили 32 случая COVID-19 у медработников
Архивное фото
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Подольске Одесской области подтвердили 32 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники в Подольской районной больнице. По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины. Летальный случай произошел неделю назад", - написал глава ОГА.

Всего по состоянию на сейчас в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания.

"Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы. Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры", - добавил Куцый.

Он также уточнил, что в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания.

Напомним, 21 апреля руководтство Одесской области решило закрыть Подольск на карантин. Сообщалось, что туда будут пускать только тех, кто там зарегистрирован. По состоянию на 21 апреля в Подольске коронавирусом заразились 37 людей, в том числе восемь медиков. Один из них умер 19 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой областиКоронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больницеВ Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больнице
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавирусаВ Днепропетровской области зафиксировали 54 новых случая коронавируса
В Украине за последние сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентовВ Украине за последние сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов
В Ухане выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19В Ухане выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
В Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МПВ Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МП
В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривенРаботающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен
За сутки в ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19За сутки в ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19
Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467
Последние новости
Подгружаем последние новости