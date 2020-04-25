В крупнейшем национальном парке Польши неделю не могут потушить пожар

Огонь охватил около шести тысяч гектаров.

В крупнейшем национальном парке Польши неделю не могут потушить пожар
Фото: telewizjarepublika.pl

В Польше в Бебжанском национальном парке удалось локализовать пожар, который продолжается с 19 апреля. Об этом сообщает RMF 24.

"Пожарные находят наиболее опасные очаги тления, где высока вероятность повторного возгорания, и тушат их. Для этого используют дроны с тепловизорами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 25 апреля с огнем боролись около 150 пожарных, днем команда увеличилась до 300 пожарных. По состоянию на субботу, открытого огня уже нет.

Борьба с огнем в парке продолжается с прошлого воскресенья, пожаром были охвачены около 6 тысяч гектаров. К тушению привлечены пожарные команды из других регионов Польши, пожарные самолеты Государственной лесной службы, полицейские вертолеты, беспилотники и солдаты Сил территориальной обороны.

Весенние возгорания сухой травы и камыша встречаются в национальном парке ежегодно, но нынешние пожары являются крупнейшими за всю историю.

Одной из причин является засуха после фактически бесснежной зимы. Если погода в ближайшее время не изменится, Польша запретит доступ в некоторые леса в связи с большой пожарной опасностью.

Напомним, в Украине лесные пожары с начала апреля продолжаются в Житомирской области и Чернобыльской зоне. В МВД считают, что причинами возгорания могут быть суховеи, малоснежная зима и умышленные поджоги.

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