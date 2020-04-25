В Тернополе мужчина, вернувшийся из Польши, покончил жизнь самоубийством во время обсервации в больнице

Ему было 39 лет, у него осталось четверо детей.

В Тернополе мужчина, вернувшийся из Польши, покончил жизнь самоубийством во время обсервации в больнице
Фото: https://uk.wikipedia.org

В Тернополе 39-летний мужчина, который недавно вернулся из Польши, совершил самоубийство во время обсервации в больнице.

Как информирует официальный телеграмм канал Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом, местный житель 14 апреля вернулся из Польши. В течение двух лет он почти все время жил за границей.

С 20 апреля он проходил обсервацию в городской больнице №3. Симптомов коронавируса у мужчины не было, не жаловался на самочувствие.

"Вечером 24 апреля мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

Мужчина был женат, воспитывал четверых детей.

Отмечается, что передач в больницу ему никто не приносил. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

Ранее сообщалось, что жителю Тернополя, который вернулся с заработков в Польше, пришлось провести ночь на улице, так как жена не пустила его домой. Утром он обратился за помощью к полицейским. Они направили мужчину в медучреждение для обсервации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой областиКоронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмыВ Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмы
Блок рекламы


Похожие новости
The Rolling Stones на карантине выпустили новую песню "Жизнь в городе призраков"The Rolling Stones на карантине выпустили новую песню "Жизнь в городе призраков"
В Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МПВ Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МП
Суд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полицияСуд оправдал сбежавших из обсервации эвакуированных с Бали украинцев, которых оштрафовала полиция
Во Львове во время вооруженного нападения застрелили человекаВо Львове во время вооруженного нападения застрелили человека
В Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застольяВ Обухове полиция задержала мужчину, который ножом ранил родственника во время застолья
В Тернополе произошло крупное возгорание камыша вдоль СеретаВ Тернополе произошло крупное возгорание камыша вдоль Серета
В райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛВ райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ
В Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больницеВ Макаровском районе местные жители бросили “коктейль Молотова” во двор санитарки, работающей с больными коронавирусом в столичной больнице
Под Тернополем горит орнитологический заповедникПод Тернополем горит орнитологический заповедник
Житель Кривого Рога застрелил женщину, ранил ее парня и выбросился с 8 этажа во время задержанияЖитель Кривого Рога застрелил женщину, ранил ее парня и выбросился с 8 этажа во время задержания
Последние новости
Подгружаем последние новости