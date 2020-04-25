За прошедшие сутки в Киеве выявили 37 больных коронавирусом

За сутки 24 апреля лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом у 37 жителей Киева, четверо из них – медики. Один больной коронавирусом за прошедшие сутки умер. Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети Фейсбук.

“Друзья! Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них – медики. Один случай за минувшие сутки – к сожалению, летальный”, – сказано в сообщении.

Среди заболевших – 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет и одна девушка до 17 лет, а также 11 мужчин от 18 до 82 лет, и трое ребят в возрасте до 17 лет.

Уточняется, что трех пациентов госпитализировали в больницы Киева , остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

За сутки выздоровели 7 киевлян, всего в столице вылечились от коронавируса 60 человек.

Напомним, в Украине за сутки 24 апреля зафиксировано 478 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на утро 25 апреля в стране зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни. Всего в Украине исследовано 83 577 образцов методом ПЦР.