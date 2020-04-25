В Украине за последние сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов

С начала эпидемии излечились 782 человека.

В Украине за последние сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 181 человек, что является рекордом для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

"За прошедшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 116 медработника. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано восемь летальных случаев. При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, за него я хочу в первую очередь поблагодарить наших врачей", - сказал глава Минздрава.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки было совершено 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.

По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Черновицкой области – 109, и в Киеве – 37.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса, 201 человек скончался.

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