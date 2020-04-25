В Ухане выздоровел последний тяжелобольной пациент с COVID-19

В провинции Хубэй 20-й день подряд не фиксировали новых случаев коронавируса.

В китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровел последний тяжелобольной пациент.

Как сообщает Xinhua, 24 апреля из больницы в провинции Хубэй выписали последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в провинции Хубэй за последние сутки не было новых подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.

"Это был 20-й день подряд, когда провинция не сообщала о новых подтвержденных случаях или подозрениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в провинции Хубэй впервые упало ниже 50 - до 47.

С начала эпидемии в Ухане зафиксировали более 50 тысяч случаев инфицирования, из них 3869 - летальные и более 46 тысяч человек выздоровели.