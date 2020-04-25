В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

Пациентом стал годовалый Назар, донором - гражданин Германии.

В Украине впервые провели пересадку костного мозга от неродственного донора. Операция проведена в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" (Киев).

Пациентом стал годовалый Назар, донором - гражданин Германии.

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

Об этом сообщила основатель благотворительного фонда "IDonor: Всеукраинская платформа донорства" Ирина Заславец.

Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук".

Последние полтора месяца мальчик жил в стерильном боксе "Охматдета". Умереть он мог от любой инфекции от полного отсутствия иммунитета.

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

Его диагноз - комбинированный иммунодефицит. Это тяжелая генетическая болезнь, от которой когда-то уже умер брат малыша.

Сам же мальчик с рождения болел и не выбывал из больниц, а недавно врачи сообщили, что его спасет только трансплантация костного мозга.

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

"От неродственного донора. Такой в Украине никогда не делали ", - сообщила журналист.

Она сообщила, что донор был найдет фондом "Украинский реестр доноров костного мозга", который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 млн потенциальных доноров.

"Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился. Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение", - рассказала Заславец.

Перевозку костного мозга осуществила компания DHL Express Ukraine, специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом.

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

Трансплантацию 1 апреля провел заведующий отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии и иммунотерапии больницы "Охматдет" Александр Лисица.

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

"С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес", - сообщила Заславец.

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

Напомним, в декабре прошлого года в Украине впервые за 15 лет провели пересадку сердца.

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