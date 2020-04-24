Еще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирус

Инфицированных обнаружили в общежитиях Бориспольского района и Гостомеля.

Еще в двух общежитиях Киевской области обнаружили коронавирус
Дезинфекция общежития (архивное фото)
Фото: https://www.facebook.com/MykolaChechotkin

В Киевской области обнаружили коронавирус еще в двух общежитиях.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Продолжается проверка санитарно-эпидемиологического состояния в двух общежитиях, где обнаружены больные коронавирусом", - сказал он.

Володин уточнил, что инфицированных обнаружили в общежитиях Бориспольского района и Гостомеля.

"Первый - в Бориспольском районе, в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы для ПЦР-теста", - рассказал он.

Володин добавил, что второй случай заболевания - в Гостомеле, у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей живет в общежитии.

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - сообщил Володин.

Напомним, 21 апреля стало известно, что в одном из общежитий города Вишневое коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли. За сутки количество инфицированных возросло до 49.

По состоянию на 23 апреля коронавирус уже диагностировали 78 из 224 жителей общежития в Вишневом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмыВ Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмы
Блок рекламы


Похожие новости
В четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирусВ четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирус
В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.В мире коронавирусом заболели 2.7 млн человек, вылечились более 730 тыс.
За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
Украинские мусульмане изменили формат празднования Рамадана в связи с пандемией коронавирусаУкраинские мусульмане изменили формат празднования Рамадана в связи с пандемией коронавируса
На Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детейНа Киевщине коронавирусную болезнь подтвердили уже у 40 детей
Коронавирус выявили у 78 из 224 жителей общежития в ВишневомКоронавирус выявили у 78 из 224 жителей общежития в Вишневом
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек
В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончалисьВ Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались
В Черновицкой области женщина пойдет под суд за то, что напоила собаку алкоголемВ Черновицкой области женщина пойдет под суд за то, что напоила собаку алкоголем
Последние новости
Подгружаем последние новости