В четвертом киевском монастыре УПЦ МП нашли коронавирус

Болезнь подтвердили еще у девяти представителей Московского патриархата.

В Свято-Пантелеймоновском женском монастыре УПЦ Московского патриархата нашли коронавирус.

Об этом на ежедневном брифинге в пятницу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Отмечу, что девять лиц, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз "коронавирус", священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры, трое - из Покровского Голосеевского монастыря и одно лицо - из женского монастыря Святого Пантелеймона [в Феофании]", - сказал Кличко.

Он напомнил, что Лавра, Ионинский и Покровский монастыри уже закрыты на карантин.