The Rolling Stones на карантине выпустили новую песню "Жизнь в городе призраков"

Музыканты начали работать над синглом в прошлом году в Лос-Анджелесе и Лондоне, а закончили на карантине дома.

The Rolling Stones на карантине выпустили новую песню "Жизнь в городе призраков"
Архивное фото

Легендарная британская музыкальная группа The Rolling Stones выпустила новую песню "Жизнь в городе призраков" (Living In A Ghost Town).

Она опубликована в YouTube.

Работать над синглом музыканты начали в прошлом году в Лос-Анджелесе и Лондоне, а закончили на карантине дома.

"The Rolling Stones только что объявили новую композицию "Жизнь в городе призраков", записанную в Лос-Анджелесе и Лондоне в прошлом году и законченную на карантине. Слушайте прямо сейчас", - сообщается в Twitter группы.

Напомним, в 2016 году Rolling Stones выпустили новый клип на песню Ride 'Em On Down, в котором снялась американская актриса Кристен Стюарт.

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