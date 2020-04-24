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2020-04-24
За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
601 человек выздоровел.
Фото: facebook/Слуга Народу
В Украине зарегистрировано 7647 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 477 новых случаев, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
Умерли 193 человека, 601 пациент выздоровел. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве и Черновицкой области.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки заболели 28 детей и 98 медиков. Госпитализирован 181 человек, за сутки умерли 6 человек, 96 выздоровели, включая 13 детей.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 370
- Волынская - 203
- Днепропетровская - 195
- Донецкая - 24
- Житомирская - 309
- Закарпатская - 260
- Запорожская - 163
- Ивано-Франковская - 684
- Кировоградская - 283
- Киев - 1125
- Киевская область - 505
- Львовская - 298
- Луганская - 27
- Николаевская - 103
- Одесская - 169
- Полтавская - 161
- Ровенская - 437
- Сумская - 90
- Тернопольская - 532
- Харьковская - 118
- Херсонская - 77
- Хмельницкая - 65
- Черновицкая - 1199
- Черкасская - 234
- Черниговская - 19
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 2.7 млн. Больше всего заразившихся и погибших в США.