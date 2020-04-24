За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)

601 человек выздоровел.

За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)
Фото: facebook/Слуга Народу

В Украине зарегистрировано 7647 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 477 новых случаев, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Умерли 193 человека, 601 пациент выздоровел. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве и Черновицкой области.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки заболели 28 детей и 98 медиков. Госпитализирован 181 человек, за сутки умерли 6 человек, 96 выздоровели, включая 13 детей.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 370
  • Волынская - 203
  • Днепропетровская - 195
  • Донецкая - 24
  • Житомирская - 309
  • Закарпатская - 260
  • Запорожская - 163
  • Ивано-Франковская - 684
  • Кировоградская - 283
  • Киев - 1125
  • Киевская область - 505
  • Львовская - 298
  • Луганская - 27
  • Николаевская - 103
  • Одесская - 169
  • Полтавская - 161
  • Ровенская - 437
  • Сумская - 90
  • Тернопольская - 532
  • Харьковская - 118
  • Херсонская - 77
  • Хмельницкая - 65
  • Черновицкая - 1199
  • Черкасская - 234
  • Черниговская - 19

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что количество заболевших COVID-19 в мире превысило 2.7 млн. Больше всего заразившихся и погибших в США.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмыВ Киеве спецназ полиции задержал вооруженных лиц, которые штурмовали офис частной фирмы
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусомВ Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом
В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)В Киеве за сутки подтвердили еще 63 случая COVID-19 (видео, инфографика)
За сутки в ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19За сутки в ВСУ подтвердили три новых случая COVID-19
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 7 тысяч человек
В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончалисьВ Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались
В Киеве за сутки выявили коронавирус еще у 97 человекВ Киеве за сутки выявили коронавирус еще у 97 человек
Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467Количество заболевших COVID-19 в Украине за сутки увеличилась на 467
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерлиВ одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на дваКоличество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на два
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости