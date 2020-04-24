За сутки количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 477 (обновлено)

В Украине зарегистрировано 7647 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 477 новых случаев, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Умерли 193 человека, 601 пациент выздоровел. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Киеве и Черновицкой области.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за сутки заболели 28 детей и 98 медиков. Госпитализирован 181 человек, за сутки умерли 6 человек, 96 выздоровели, включая 13 детей.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 370

Волынская - 203

Днепропетровская - 195

Донецкая - 24

Житомирская - 309

Закарпатская - 260

Запорожская - 163

Ивано-Франковская - 684

Кировоградская - 283

Киев - 1125

Киевская область - 505

Львовская - 298

Луганская - 27

Николаевская - 103

Одесская - 169

Полтавская - 161

Ровенская - 437

Сумская - 90

Тернопольская - 532

Харьковская - 118

Херсонская - 77

Хмельницкая - 65

Черновицкая - 1199

Черкасская - 234

Черниговская - 19

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.