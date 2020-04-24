В Киеве за сутки обнаружили 63 новых случая заболевания коронавирусом

В Киеве количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 1122. За сутки подтвердили 63 новых случая, в том числе три медика и девять священнослужителей, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 22 женщины возраста от 21 до 82 лет и 35 мужчин возраста о 18 до 77 лет, а также шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

"В больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции. За сутки выздоровели 8 человек, в целом вылечились 53 жителя Киева ", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что на карантин закрыта Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастырь.