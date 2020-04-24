Полиция Киевщины установила мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе (фото, видео)

Полиция Киевщины установила мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе (фото, видео)

Полиция Киевской области установила мужчину, причастного к масштабному пожару в Бородянском районе. Установлено, что 29-летний житель села Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе, вскоре ветер распространил огонь на соседние участки и лес. Поджигателю грозит максимальное наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тысяч гривен или лишение свободы до 5 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области. 

“Установлено, что после обеда 29-летний житель с. Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес”, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 5 400 до 9 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

С местным жителем проводят следственные действия.

Как сообщала KV, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории четырех лесничеств. За минувшие сутки в Киевской области авиация сбросила 236 тонн воды. Также борьба с несколькими очагами тления продолжается в Житомирской области. За минувшие сутки в Житомирской области авиация сбросила 72 тонны воды. Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. 

Напомним, на прошлой неделе полиция Киевской области задержала двух поджигателей травы в пойме реки Ирпень – это 28- и 29-летние жители одноименного города. Проверяется их причастность и к другим поджогам на территории Киевской и Житомирской областей.

Фото: Областная полиция 


Сергей Албул, КиевВласть

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