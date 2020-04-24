В Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МП

Его вместе с женой положили в больницу скорой помощи.

В Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МП
Фото: tr.dsns.gov.ua

В Тернополе с коронавирусной болезнью госпитализировали священника УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус у священника и его жены подтвердили лабораторным методом полимеразной цепной реакции. Они госпитализированы в Тернопольскую больницу скорой помощи.

В областном центре всего одна церковь Московского патриархата - кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Напомним, что ранее стало известно о том, что коронавирус выявили у тернопольского митрополита Сергия (Генсицкого). Он госпитализирован в Александровскую больницу в Киеве.

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