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2020-04-24
В Тернополе с COVID-19 госпитализировали священника УПЦ МП
Его вместе с женой положили в больницу скорой помощи.
Фото: tr.dsns.gov.ua
В Тернополе с коронавирусной болезнью госпитализировали священника УПЦ Московского патриархата.
Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Коронавирус у священника и его жены подтвердили лабораторным методом полимеразной цепной реакции. Они госпитализированы в Тернопольскую больницу скорой помощи.
В областном центре всего одна церковь Московского патриархата - кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Напомним, что ранее стало известно о том, что коронавирус выявили у тернопольского митрополита Сергия (Генсицкого). Он госпитализирован в Александровскую больницу в Киеве.