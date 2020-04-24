В Чернобылськой зоне продолжается тушение тлений в четырех лесничествах

В Житомирской зоне появилось новое возгорание, идет локализация огня.

В Чернобылськой зоне продолжается тушение тлений в четырех лесничествах
Фото: kv.dsns.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 7 утра 24 апреля продолжалось тушение последствий возгораний на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Розсоха, с. Кривая гора, и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - уточнили спасатели.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена техника ГосЧС и дополнительно семь путепрокладывателей ВСУ. Создано 863 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1066 человек и 253 единицы техники, в том числе от ГосЧС - 1032 человека личного состава и 238 единиц техники, включая два вертолета. За 23 апреля было сброшено 236 тонн воды.

В Житомирской области спасатели локализовали лесные пожары в Овруцком районе. Продолжается тушение отдельных очагов тления в Выступовецком и Словечанском лесничествах.

Помимо этого, 23 апреля рядом с. Замысловичи на территории Поясковского лесничества загорелась сухая трава и лесной массив. Идет локализация отдельных очагов, к тушению привлечены 50 спасателей ГосЧС и 12 единиц техники, в том числе три самолета.

Напомним, что пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля. Убытки от них предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

По состоянию на 21 апреля в Чернобыльской зоне ликвидация лесных пожаров продолжалась на территории шести лесничеств. К утра 22 апреля спасатели работали над ликвидацией тлений в четырех лесничествах - Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого.



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