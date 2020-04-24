В КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в Киеве

В инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек.

В КГГА не смогли объяснить, почему 4 священников из Почаева лечатся в Киеве
Фото: facebook/Слуга Народу

В Александровской больнице Киева с коронавирусом находятся четверо священников из Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области, но почему их перевезли именно в столицу - неизвестно.

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург, передает hromadske.

"По информации главного врача, сегодня там четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения из которой они церкви. Но больше всего их в Александровской больнице", - отметила Гинзбург.

В ответ на вопрос, почему тернопольские священники госпитализированы в Киеве, Гинзбург ответила, что не может объяснить. Она также добавила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек.

По словам Гинзбург, столичные больницы нельзя назвать лучшими, так как все учреждения, определенные для лечения COVID-19, обеспечены всем необходимым, "везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице".

Накануне сообщалось, что в Александровскую больницу госпитализирован 69-летний митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергий (Генсицкий). У архиерея диагностировали коронавирусную инфекцию.

С 21 апреля на карантин закрыли принадлежащую УПЦ МП Почаевскую лавру. 20 апреля в городе подтвердили 13 новых случаев коронавируса.

В тот же день в Тернопольской больнице "скорой помощи" через два часа после госпитализации скончалась 43-летняя жительница Почаева.

16 апреля главный санитарный врач области Оксана Чайчук на совещании в Тернополе рассказала, что в Почаевской лавре может быть вспышка коронавируса, но ее не могут подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

На Пасху там зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

В тот же день стало известно, что в Почаевской лавре умер 76-летний монах. По информации источников одного из местных изданий, у монаха был коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.

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