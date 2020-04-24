Украинские мусульмане изменили формат празднования Рамадана в связи с пандемией коронавируса

24 апреля мусульмане всего мира отмечают первый день главного месяца года - Рамадана, в течение которого постятся весь световой день. Однако в этом году порядок проведения традиционных мероприятий изменен в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Духовное управление мусульман Украины.

"Например, привычные коллективные молитвы, которые ранее ежегодно проходили в мечетях, теперь будут проводиться дома с участием членов семьи… В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадана, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - цитирует пресс-службу Духовного управления мусульман Украины агентство Интерфакс-Украина.

Также Духовное управление мусульман Украины организовало систему раздачи продуктовых наборов для проведения мусульманами ифтаров дома.

"Пандемия не помешает празднованию Рамадана украинскими мусульманами, просто изменится формат. Мы учитываем карантинные мероприятия и будем проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Духовного управления мусульман Украины Екатерина Юрченко.

Рамадан (иногда его именуют Рамазаном, а в тюркских - Ураза) - девятый месяц лунного исламского календаря (он на 11 дней короче, чем обычный солнечный). В этом месяце, согласно верованиям мусульман, пророком Мохаммедом во время его духовного уединения в пещере Хира были открыты первые стихи Корана.

Считается, что во время Рамадана "открываются ворота рая и закрываются двери ада, а шайтаны сковываются цепями".

Месяц Рамадан - это время, когда мусульмане сосредотачиваются на своей вере, проводят ежедневную пятикратную молитву (намаз), делают пожертвования нуждающимся.

Рамадан длится от 29 до 30 дней. Все зависит от того, когда на небе появляется молодой месяц. Поэтому даты начала и окончания Рамадана, могут отличаться в каждой отдельной стране. В 2020 году сам пост начался с восходом солнца 24 апреля, а закончится 23 мая, после чего на следующий день, 24 мая, будет праздник Ураза-байрам.