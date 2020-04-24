Умер директор столичного Театра кукол на Левом берегу Александр Чунихин

Вчера, 22 апреля, умер заслуженный деятель искусств Украины, директор-художественный руководитель Киевского муниципального академического театра кукол на левом берегу Днепра Александр Чунихин. Ему был 71 год.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице директора Департамента культуры Киевской горгосадминистрации Дины Поповой.

“Сегодня ушел в мир иной Александр Чунихин – прекрасный человек, профессиональный художник, ученый и директор нашего Киевского муниципального академического театра кукол... Чуткий руководитель, прекрасный коллега. Мне жаль писать о Вас в прошедшем времени, Александр Натанович. Осиротел не только Ваш прекрасный коллектив, который, к сожалению, переживает это уже второй раз, скорбим все мы, кто любил и уважал Вас, все киевское театральное сообщество. Светлая память прекрасному человеку”, – говорится в сообщении.

Как стало известно KV из сообщения на сайте Театра кукол на Левом берегу, директор — художественный руководитель Александр Чунихин был профессором, Заслуженным деятелем искусств Украины, Заслуженным работником культуры РФ , членом Украинского театрального общества, вице-президентом Ассоциации эстрадных деятелей Украины, президентом Всеукраинского благотворительного фонда поддержки эстрадного и циркового искусств “Арица”.

Образование он получил в Московском государственном институте культуры. С 1998 года был ректором Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств им. Утесова. С 2011 года стал директором-художественным руководителем Киевского муниципального театра “Малая опера”.

Напомним, что в этом году самую престижную театральную премию столицы победителям вручали в дистанционном режиме. Учитывая введение в стране карантина, Департамент культуры Киевской горгосадминистрации решил премию не отменять, а перенести ее в онлайн.

Фото: Facebook-страница Александра Чунихина