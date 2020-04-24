Умер директор столичного Театра кукол на Левом берегу Александр Чунихин

Умер директор столичного Театра кукол на Левом берегу Александр Чунихин

Вчера, 22 апреля, умер заслуженный деятель искусств Украины, директор-художественный руководитель Киевского муниципального академического театра кукол на левом берегу Днепра Александр Чунихин. Ему был 71 год. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице директора Департамента культуры Киевской горгосадминистрации Дины Поповой. 

“Сегодня ушел в мир иной Александр Чунихин – прекрасный человек, профессиональный художник, ученый и директор нашего Киевского муниципального академического театра кукол... Чуткий руководитель, прекрасный коллега. Мне жаль писать о Вас в прошедшем времени, Александр Натанович. Осиротел не только Ваш прекрасный коллектив, который, к сожалению, переживает это уже второй раз, скорбим все мы, кто любил и уважал Вас, все киевское театральное сообщество. Светлая память прекрасному человеку”, – говорится в сообщении. 

Как стало известно KV из сообщения на сайте Театра кукол на Левом берегу, директор — художественный руководитель Александр Чунихин был профессором, Заслуженным деятелем искусств Украины, Заслуженным работником культуры РФ, членом Украинского театрального общества, вице-президентом Ассоциации эстрадных деятелей Украины, президентом Всеукраинского благотворительного фонда поддержки эстрадного и циркового искусств “Арица”.

Образование он получил в Московском государственном институте культуры. С 1998 года был ректором Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств им. Утесова. С 2011 года стал директором-художественным руководителем Киевского муниципального театра “Малая опера”.

Напомним, что в этом году самую престижную театральную премию столицы победителям вручали в дистанционном режиме. Учитывая введение в стране карантина, Департамент культуры Киевской горгосадминистрации решил премию не отменять, а перенести ее в онлайн.

Фото: Facebook-страница Александра Чунихина


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой областиКоронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
Блок рекламы


Похожие новости
Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривенРаботающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерлиВ одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на дваКоличество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на два
Два человека умерли от коронавируса в КиевеДва человека умерли от коронавируса в Киеве
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медикВ Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
В Почаевской лавре умер монахВ Почаевской лавре умер монах
В Киевско-Печерской Лавре умер монах из Почаевской ЛаврыВ Киевско-Печерской Лавре умер монах из Почаевской Лавры
Во Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник ВСУВо Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости