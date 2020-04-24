Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен

Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен

За март врачи Александровской клинической больницы в Киеве, работающих с зараженными коронавирусом больными, получили до 50 тыс. гривен, медсестры – до 30 тыс. гривен, младший медперсонал – до 25 тыс. гривен. Также больница получила мобильную капсулу для перемещения инфицированных.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице главного врача Александровской клинической больницы.

“Из городского бюджета выделено доплату медицинскому персоналу, который работает с подозреваемыми и больными COVID-19 в размере 9 должностных окладов”, – сообщила Людмила Антоненко.

По ее словам, в среднем доплата за март медперсонала Александровской клинической больницы в Киеве, работающего с больными коронавирусом, составила:

Врачам – 17 тыс. гривен (в целом за март они получили 30-50 тыс. гривен);Медсестрам – 13 тыс. гривен (всего за март получили 25-30 тыс. гривен);Младшему медицинскому персоналу – 11 тыс. гривен (всего за март получили 20-25 тыс. гривен).

Главврач сообщила, что по состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях находилось 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке.

“За выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями”, – проинформировала она.

Главврач сообщила, что сотрудники инфекционных отделений АКБ Киева полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Больница получила от меценатов капсулу – портативную изолированную мобильную палату, которая имеет кислородную маску, встроенные рукавицы для манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности.

Напомним, что за сутки 22 апреля в Украине получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. Всего в Украине подтверждено 7 170 случаев заболевания COVID-19 при том, что 72 296 образцов было исследовано методом ПЦР.

Фото: Facebook-страница Людмилы Антоненко

Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен
Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен
Работающие с больными COVID-19 медсестры Александровской больницы получили за март до 30 тыс. гривен

Ольга Марийко, КиевВласть

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