Коронавирус выявили у 78 из 224 жителей общежития в Вишневом

Киевский областной лабораторный центр Минздрава завершил тестирование жителей общежития на улице Образования, 5 в Вишневом. Коронавирус нашли у 78 из 224 проверенных человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской обладминистрации.

Среди заболевших - 16 детей младше 17 лет.

Госпитализированы трое жителей общежития, остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.

От коронавируса умерли двое работников общежития.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 апреля достигло 7170 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 578 (или 8,8%). Это новый антирекорд с начала эпидемии в Украине.

Министерство здравоохранения считает, что это связано с нарушением карантина на пасхальные праздники.