В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались

Буковина лидирует по количеству больных коронавирусом. Он лабораторно подтвержден у 1053 человек.

В Черновицкой области 167 медиков заразились коронавирусом, двое - скончались
Фото: https://www.facebook.com/cvODA/

В Черновицкой области коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 167 медицинских работников, двое из них умерли.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, пишет Чернівецький промінь.

Больше всего случаев заражения зафиксировано среди персонала Хотинской центральной районной больницы, где инфицированы 54 медработника.

В Черновицкой областной клинической больнице коронавирусом инфицированы 44 медика, в Черновицкой городской больнице №1 - 21 медработник.

С начала эпидемии от коронавируса умерли двое медработников - сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской ЦРБ. По данным ОГА, умершие не работали в медучреждениях, где лечатся больные с коронавирусом.

Напомним, Черновицкая область лидирует по количеству больных коронавирусом. Он лабораторно подтвержден у 1053 человек.

По данным Минздрава, количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло на 107 человек - до 1245.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Жительница Почаева умерла от коронавирусаЖительница Почаева умерла от коронавируса
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человекВ прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Коронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой областиКоронавирус обнаружили в женском монастыре в Хмельницкой области
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновицкой области женщина пойдет под суд за то, что напоила собаку алкоголемВ Черновицкой области женщина пойдет под суд за то, что напоила собаку алкоголем
В Одесской области закрыли город Подольск из-за вспышки коронавирусаВ Одесской области закрыли город Подольск из-за вспышки коронавируса
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерлиВ одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Суд в Черниговской области закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса у подозреваемогоСуд в Черниговской области закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса у подозреваемого
Количество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на дваКоличество заболевших коронавирусом в Киеве за сутки увеличилось на 42 человека, умерших - на два
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Украине превысило 6 тысяч человек
В Одесской области от коронавируса умер 60-летний медикВ Одесской области от коронавируса умер 60-летний медик
В райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛВ райбольнице в Черновицкой области закончились аппараты ИВЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости